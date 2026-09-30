“El distrito de Perené reúne todas las condiciones para convertirse en un destino preferido por el turismo nacional y receptivo, por su clima, su gente y sus innumerables parajes”... Así señaló el candidato regional de Podemos, Fernando Orihuela Rojas, quien hoy cerrará su campaña en este distrito junto a su candidato a la alcaldía Hermenegildo Navarro Casto, “El Cumpa”.

​Entre sus propuestas para potenciar el turismo en Perené, Orihuela anunció la construcción del gran centro turístico recreacional Santa Ana, un complejo moderno que contará con áreas turísticas, losas deportivas, áreas verdes y espacios familiares. Según señaló, esta infraestructura beneficiará directamente a cientos de familias y contribuirá a potenciar la economía local.

El candidato también planteó ejecutar el proyecto de pistas, veredas y drenaje pluvial para todo el casco urbano de Perené.

“Perené necesita de obras de impacto que beneficien directamente a nuestra población. No más lodo en invierno, ni polvo en verano”, indicó Orihuela, quien sostuvo que estas obras permitirán mejorar las condiciones de vida de la población.

Asimismo, anunció la construcción de defensas ribereñas definitivas e integrales y la culminación del puente Noruega. A ello sumó la adquisición de una planta asfaltadora para la Selva Central, con la finalidad de reducir el alto costo que representa trasladar el asfalto desde Huancayo hacia esta zona.

“Nuestra Selva Central no debe ser tratada como un segundo orden, merece el mismo trato digno y de calidad que en cualquier parte de nuestra región”, afirmó el líder de Podemos.

Finalmente, Orihuela consideró prioritario garantizar el mantenimiento de las vías troncales y ramales de Perené y toda la Selva Central. Para ello, anunció convenios directos con los centros poblados para el abastecimiento de combustible y el apoyo con maquinaria pesada, como parte de sus propuestas para mejorar la conectividad de la zona.