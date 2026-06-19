El Mundial de Fútbol 2026 que se juega en México, Canadá y Estados Unidos, también se vive en la ciudad de Huancayo, una de las formas más llamativas son las jornadas de “cambiatones” que reúne a cientos de personas.

Uno de los puntos concurridos que concentra a más de un centenar de personas es la plazoleta ubicada a espaldas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde llegan escolares, madres de familia con sus hijos y jóvenes que buscan rellenar sus álbunes Tres Reyes o Panini, a través del intercambio de figuritas.

“También, algunos venden figuras sueltas, cuestan desde 4 por S/1.00 y las cromadas desde S/1.00 la unidad. Hay otros que ya tienen sus álbunes rellenados y lo venden en S/1000”, dijeron los asistentes.

En el caso de Tres Reyes, rellenarlo dependerá de la suerte, teniendo como precio base la compra del álbum, en tapa blanda a S/15.00 y tapa dura entre S/35.00 y S/50.00. Los sobres que contienen 7 figuritas, cuestan entre S/1.50 y S/4.20 y los paquetones de 50 sobres, oscilan entre S/55.00 y S/70.00.

En el caso de Panini el álbum cuesta desde S/15.00 sin embargo, lo más costoso son las figuritas, ya que cada sobre cuesta 4.20 y el paquetón de 104 sobres se vende a S/430.00. En el mejor de los casos rellenar las 980 figuritas costaría S/1000.00, mientras que, si salen repetidas y no se pudiera hacer intercambio se llegaría a invertir más de S/4000.00 para completarlo.

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