El Quinto Despacho de la Fiscalía Penal de Huancayo abrió investigación preliminar contra el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, por el presunto delito de nombramiento o aceptación indebida del cargo. El Ministerio Público citó hoy al burgomaestre para dar su declaración; sin embargo, Cuba estará de viaje en una marcha como presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y, al parecer, dejará esperando al fiscal Orlando Huayta, a cargo del caso.

Junto a Cuba serán investigados su gerente municipal Hanns de la Vega, la gerente de Asesoría Jurídica Esther León Vivas, la exsubgerente de Recursos Humanos, Silvia Ticse Huamán, la exjefa del SATH, Adriana Taza y quienes resulten responsables.

La investigación parte de la denuncia hecha por los regidores Betzabeth Fabián y Sabino Blancas contra la exjefa de SATH. Luego de verificar su curriculum vitae concluyeron en que no cumplía con los requisitos para el cargo. Pero, según el Informe N° 821-2023-MPH/GA-SGGRH, emitido por la exsubgerente de Recursos Humanos se confirma que sí cumplía con los requisitos. Ahora, según la carpeta fiscal abierta, la exfuncionaria no habría cumplido con los requisitos mínimos para el cargo: “experiencia de 3 años en tema relacionados con gestión municipal, gestión pública y conducción de personal de los cuales 1 año debe ser en el sector público, b) no acredita con documento alguno haber pertenecido al sector público”, entre otros.

Hoy el alcalde, junto a sus funcionarios, debe presentarse a la fiscalía para declarar desde las 10 de la mañana. Sin embargo, ayer por la noche el burgomaestre partió hacia el sur del país desde donde promoverá una marcha hacia Lima.

Desde agosto de este año, el alcalde decidió cambiar a la jefa del SATH. Hoy quien ocupa el cargo es el excandidato Julio de la Rosa.