El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos notificó el último 3 de noviembre a más de 40 investigados integrantes de la Cúpula de Perú Libre, militantes y algunos candidatos a senadores, diputados y gobernador, para que presenten documentación contable del período enero 2008 septiembre 2021, relacionada con presunto delito lavado de activos y organización criminal.

Entre los investigados que no han cumplido están: Henry López Cantorín, Rogelio Javier Huamaní Carvajal, Edgar Aranda Huincho, Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, Eddy Misari Conde, Carlos Quispe Ledesma, Vladimir López Leiva, Jacqueline Flores Peña, Mercedes Carrión Romero entre otros.

La Fiscalía concedió 15 días hábiles para que los investigados entreguen documentación contable correspondiente al período enero de 2008 a septiembre de 2021, la cual aún no ha sido presentada pese a haber sido solicitada en el 2023, obstaculizando el avance de las pesquisas.

Según la fiscalía, en este caso las coordinaciones ilícitas se realizaban por grupos de WhatsApp de Perú Libre, donde se ordenaban depósitos de dinero ilícito provenientes de cobros de coimas y aportes obligatorios a trabajadores del Gobierno Regional de Junín y la Dirección Regional de Transportes, supuestamente destinados a financiar actividades del partido y pagar reparaciones civiles. Estas órdenes habrían provenido de la cúpula nacional de Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón Rojas.

Sobre Dina Boluarte

El despacho fiscal dispuso además reprogramar las declaraciones testimoniales para noviembre y diciembre, así como ampliar las imputaciones contra la ex presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra por presunta organización criminal y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

La UIF detectó 105 operaciones bancarias vinculadas a una cuenta de Boluarte que fueron transferidas a la cuentas de Cerrón.