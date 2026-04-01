La Fiscalía Anticorrupción de Junín formalizó investigación contra el exgerente regional de Infraestructura, Rony Vejarano Pérez, y otros funcionarios del Gobierno Regional de Junín por presunta negociación incompatible en la adjudicación de S/ 207 millones para el hospital Higa Arakaki de Satipo.

Según la tesis fiscal, se habría favorecido a la empresa LC&EC, dirigida por una joven de 23 años y sin experiencia, pese a observaciones en el proceso.

El consorcio fue el único postor y no acreditó requisitos técnicos, pero obtuvo la buena pro. El contrato fue anulado en octubre de 2025 tras denuncias periodísticas y observaciones de la Contraloría.