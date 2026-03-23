Una denuncia penal ha puesto bajo lupa al Consejo Regional del Gobierno Regional de Junín, esta vez por un presunto incumplimiento en sus funciones de fiscalización vinculado al accionar de la Comisión de Salud.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo inició diligencias preliminares contra los consejeros regionales por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

El caso se origina tras una alerta formal remitida el 15 de octubre de 2025, en la que se advertía sobre graves irregularidades en el proceso CAS N.° 002-2025 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Julio C. Demarini Caro”.

La denuncia señalaba una presunta red de direccionamiento de plazas, manipulación de perfiles y entrevistas virtuales irregulares que habrían favorecido a allegados de la gestión del entonces director Gustavo Ortiz Falván.

Dicha comunicación fue derivada el 21 de octubre al presidente de la Comisión de Salud, el consejero Yoner Ambicho, para su evaluación y pronunciamiento. Sin embargo, según el documento fiscal, no se emitió un informe oportuno ni se adoptaron acciones de fiscalización, lo que evidenciaría un posible fallo en el trabajo de dicha comisión, considerada clave para la supervisión del sector.

La Fiscalía sostiene que esta falta de respuesta derivó en una “inactividad fiscalizadora absoluta” durante 117 días, periodo en el cual el proceso cuestionado continuó ejecutándose.

Investigados

La investigación alcanza a todos lo consejeros, entre ellos Kelly Flores, Lucero Huamancaja, Luis Morales, Yony Balbín Ramos, Yoner Ambicho, entre otros. Todos deberán rendir su manifestación en el marco de las diligencias que se desarrollarán durante un plazo de 60 días.

La consejera Kelly Flores rechazó los señalamientos generalizados y aseguró que no todos los miembros han incumplido sus funciones.