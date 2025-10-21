La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín ha iniciado una investigación preliminar contra trabajadores de la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM) y la gerente general de la droguería Fabnec E.I.R.L., Gabriela Franchesca Dolorier Vázquez, por el presunto delito de colusión agravada.

La investigación

Según fuentes del Ministerio Público, la empresa Fabnec, que fue constituida en diciembre de 2024 y obtuvo su certificado de Buenas Prácticas recién en abril de este año, el cual venció el pasado 1 de octubre, ha acumulado contrataciones por más de S/400 mil exclusivamente con esta red de salud. Este hecho ha llamado la atención de las autoridades, especialmente porque no registra contratos con otras entidades públicas.

Entre las adquisiciones más significativas por parte de la Red a Fabnec, se encuentra una por S/197,374.38 y otra por S/249,425.28; montos que contrastan de manera evidente con compras menores realizadas por otras entidades, como la Diresa (S/6,880) y la Red de Salud de Chupaca (S/230).

La investigación también incluye a las trabajadoras del área de logística de la RSVM, Tatiana Quispe y Celeste Guillermo Buendía, quienes tendrían una cercana relación personal con la gerente de Fabnec. Ambas habrían sido damas de honor en la boda de la cuñada de Dolorier Vázquez, de nombre Verónica Fernández Galván, lo que sugeriría un posible conflicto de intereses en las adjudicaciones.

Sin descargo

Asimismo, la directora ejecutiva de la Red de Salud Valle del Mantaro, M.C. Nancy Baquerizo Inga, también ha sido comprendida en la investigación por presunto colusión agravada.

A pesar de los intentos de este medio por obtener una declaración, tanto ella como la jefa de Logística de la institución se negaron a brindar declaraciones.

La oficina de comunicaciones respondió que no emitirán comentarios mientras la investigación esté en curso. La Fiscalía ya ha recabado documentación y espera recabar testimonios.