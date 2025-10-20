La ciudad de Huancayo literalmente terminó bajo el agua, luego de una intensa lluvia y granizada ocurrida ayer por la tarde. Las vías céntricas de la ciudad eran ríos, como en la calle Real y el jirón Tarapacá, donde los vehículos parecían botes en medio del agua turbia que discurría. Los comerciantes hacían denodados esfuerzos para que el agua no ingrese a sus negocios.

Las llamadas de emergencia del serenazgo y los bomberos no dejaban de sonar, pero eran tantas las emergencias, que no podían acudir a auxiliar a todos.

En la avenida Ferrocarril, muchos vendedores ambulantes padecían porque sus mercaderías quedó atrapada en medio de la pista, al igual que por prolongación Ica. En la avenida Evitamiento y Huancavelica, un vehículo quedó también en medio del agua. En El Tambo, en el sector de Saños Chico, se formaron lagunas de agua turbia que ingresaba a los predios. Los vecinos no podían contener el agua y no había, quien los auxilie.

En la cooperativa Santa Isabel se inundó una vivienda en la calle Pegaso y Alameda, hasta donde acudieron los agentes del Serenazgo de Huancayo, para auxiliar a una familia afectada.

Centro de salud es una coladera

En el centro de salud de Chilca, ubicado en el jirón Humboldt, colapsó el área de farmacia, el agua discurría del techo como una coladera, justo donde estaba los focos. Los trabajadores estaban aterrados, pues temían que ocurriera un corto circuito. Asimismo, en el servicio de emergencia, el agua chorreaba por las paredes y se formó una laguna al interior de los ambientes, al igual que el pasadizo, donde esperaban los pacientes por atención. Los trabajadores pedían que se declare el establecimiento en emergencia, porque este problema lo viven cada vez que llueve.

El personal de turno, tuvo que coger escoba y balde para tratar de retirar el agua que incontenible entraba por todo lado. Mediante las redes sociales, los conductores reportaban problemas con los semáforos.

En el hospital Carrión, la habitación N°502 del área de hospitalización, también se vio afectada por la intensa lluvia.

En la obra de canalización del río Chilca, el caudal creció de manera alarmante entre el jirón Ancash y pasaje Huancayo.

En El Tambo, a la altura de la cuadra 35 de la avenida Ferrocarril, a la altura del estadio Paolo Guerrero, se podía apreciar, que el agua ingresaba a las viviendas, los vecinos estaban desesperados pero nadie acudía en su auxilio. Es una zona, donde estaba amontonada la basura, lo cual agudizó las inundaciones. Por el sector de Pio Papa, el anda del Señor de los Milagros era cargada por los integrantes de la hermandad en plena tormenta. Los muchachos estaban completamente mojados y aún así continuaban en pie. Aún así se veía como los desagües colapsaban por ese sector.

El estadio Mariscal Castilla terminó cubierto por un manto de hielo, por la granizada y luego cuando el hielo se derritió terminó hecho un lodazal.

En distritos como Huayucachi y Sapallanga, también se reportaron emergencias.

El Senamhi publicó una alerta, sobre las intensas lluvias con nieve u granizo, que se van a registrar durante esta temporada por eso piden asumir medidas preventivas.