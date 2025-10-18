La inseguridad mantiene en alerta a los pobladores de Sicaya, provincia de Huancayo. Vecinos del barrio La Libertad denunciaron que seis sujetos ingresaron a robar a la vivienda de una madre de familia, pero fueron descubiertos gracias a la rápida reacción de la comunidad.

Aunque los presuntos delincuentes lograron escapar, los vecinos hallaron un vehículo sospechoso vinculado al hecho y lo incendiaron como muestra de indignación. Denunciaron además que en las últimas semanas se han registrado múltiples robos con el mismo modus operandi, afectando viviendas, maquinarias y a estudiantes universitarios.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Armados entran a cochera y roban camioneta de la Sociedad de Beneficencia

Los ciudadanos responsabilizan a la falta de alumbrado público y patrullaje policial por el incremento de los delitos. En respuesta, el alcalde Oliver Chanca informó que se están organizando rondas vecinales junto con la Policía Nacional y el serenazgo, además de brindar asesoría legal a las víctimas.

La población exige medidas urgentes y coordinadas para frenar la delincuencia que, aseguran, “azota sin control” al distrito.