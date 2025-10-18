MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo-docentes-que-ensenan-en-comunidades-arriesgan-sus-vidas-por-falta-de-accesibilidad-noticia/

La hermandad del Señor de los Milagros llevará al Cristo de Pachacamilla por las calles de San Carlos, luego de una semana de misas de novenas que se celebraron en la iglesia San José de Pichcus, la cual tuvo lugar luego de muchos años.

Hoy a las 6 de la mañana, el arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo celebrará la misa para la cual invitó a los fieles a concurrir muy temprano y luego a las 7 de la mañana sale la procesión de la iglesia San José de Pichcus, avenida Francisco Solano, jirón Abancay, jirón San José, avenida Centenario, jirón Guido, jirón Uruguay, jirón Santa Isabel, avenida Calmell del Solar, pasaje Santa Teresa, avenida San Carlos, avenida Centenario, jirón Cusco, jirón Omar Yali, jirón Puno ingresando a la Catedral de Huancayo, que suele sucede en horas de la madrugada del domingo.

Durante el recorrido se extenderán alfombras florales se recorrerán hospitales y las principales instituciones públicas y privadas. Además los fieles realizan el intercambio de los arreglos florales. Además de llevar los cuadros con sus santos, familiares fallecidos y también llevar a sus pequeños niños para que sean bendecidos. Mientras que muchos ancianos en silla de ruedas, acuden a pedir la cura y el alivio a sus enfermedades.

La Hermandad del Señor de los Milagros extendió la invitación a toda la comunidad y los fieles a participar activamente de estas celebraciones, que no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos preparan para vivir el Centenario Nazareno.

ALFOMBRAS. La Municipalidad de Huancayo, invocó a los transportistas y conductores de vehículos particulares a tomar el desvío por la avenida Ferrocarril, avenida Giráldez, Paseo La Breña, avenida Mariscal Castilla y el jirón Arequipa. Esto con la finalidad de evitar quedarse atrapados en el tráfico vehicular.