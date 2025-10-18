Alrededor de las 7:15 p. m. de hoy, cuatro sujetos ingresaron a la cochera de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y amenazando con un arma de fuego maniataron al custodio de 37 años de edad y se llevaron una camioneta de placa EAI-669, alrededor de 250 soles recaudado del día, boletas, llaves de vehículos y otros bienes.

El presidente de la Beneficencia, Miguel Chamorro Torres, informó que el personal de relevo descubrió el hecho al encontrar al trabajador amarrado y abandonado fuera del local, por lo que se dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú, que ya viene realizando las investigaciones.

“Es tráfico que esto ocurra en un día importante para nuestra institución, felizmente nuestro colaborador no recibió ningún impacto grave”, indicó.