El arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo pidió al Señor de los Milagros, por el descanso eterno de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, el artista plástico que murió en la protesta del 15 de octubre tras el disparo de un policía. “Hay una persona fallecida en la protesta y con mucho dolor acompañamos a sus familiares”, expresó el prelado de la iglesia católica.

Además, demandó a las autoridades y grupos políticos a dialogar, ya que la violencia, solo está creando más violencia. Consideró justa la protesta de los jóvenes de la generación Z, porque no están contentos con la situación del país.

Durante la misa, en la iglesia del Pichcus, el arzobispo Luis Huamán Camayo, se unió en oración, y pidió a las autoridades y comuneros continuar con la búsqueda de la maestra Luz Lindo Samaniego, que desapareció cuando retornaba por un camino de Santo Domingo de Acobamba, luego de enseñar en una escuela unidocente.

A la salida de la iglesia de Pichcus, la policía montada le rindió los honores al Señor de los Milagros y le pidieron fortaleza para seguir trabajando. La octava cuadrilla, son los que sacaron en hombros a la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla. El coronel (r), César Ramos Chahuayo, que cargaba el anda dijo lo siguiente. “Al Señor de los Milagros, le pedimos fuerza y fortaleza, paz entre los peruanos. A mis hermanos detenidos, estamos con ustedes. En esta situación muy difícil, entiéndannos somo seres humanos, cometemos errores, vamos a combatir la inseguridad”, acotó César Ramos.

En medio de intensa lluvia, ayer los hermanos cargadores vestidos con el hábito morado llevaron en hombros el anda del Señor de los Milagros por las calles de San Carlos, las sahumadoras derramaban el incienso, mientras el coro le cantaba a capela al Cristo Moreno. A su paso se elevaron altares y alfombras en su honor.