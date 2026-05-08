Un reciente estudio científico confirmó el retorno de colonias reproductivas del flamenco chileno en la Reserva Nacional de Junín, un hecho que no se registraba desde el año 2010 y que vuelve a poner en valor la importancia ecológica de este humedal altoandino.

Durante los monitoreos realizados en el lago Junín se identificaron más de 1,500 flamencos adultos, más de 100 polluelos y cientos de nidos activos, evidenciando que la zona se ha convertido nuevamente en un espacio clave para la reproducción de esta especie considerada “Casi Amenazada”. El trabajo también permitió detectar huevos y áreas de anidación activas.

Uno de los aspectos más destacados de la investigación fue el uso de drones para acceder a sectores de difícil observación, facilitando el registro de información precisa sobre las aves y sus hábitats. El estudio fue desarrollado por especialistas de la Reserva Nacional de Junín junto a organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la conservación de la biodiversidad.