El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que la fórmula para la gobernación y vicegobernación regional de Junín, por el partido Fuerza Popular continúe en carrera electoral, a pesar de que su lista de candidatos a consejeros regionales fuera declarada improcedente.

Aceptado. ​Así lo confirmó Luis Miguel Samaniego, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo, quien explicó que la decisión responde al estricto cumplimiento de una resolución emitida por la máxima autoridad electoral.

​“Lo que se ha hecho es dar cumplimiento a una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. La lista de candidatos se declaró improcedente y ese extremo se ha confirmado tras la apelación; sin embargo, por normativa, la improcedencia de la lista no obsta para que los postulantes a gobernador y vicegobernador puedan competir”, precisó el titular del JEE Huancayo.

​Con esta disposición, en caso de que Fuerza Popular resulte victorioso en los comicios regionales, únicamente asumirían el gobernador y la vicegobernadora electos, dejando al movimiento sin representación en el Consejo Regional. “No tendrían consejeros porque la lista de candidatos fue rechazada de manera definitiva”, recalcó Samaniego.

​Respecto a las candidaturas provinciales y distritales de la misma agrupación política, el magistrado aclaró que corren por cuerdas separadas y sus evaluaciones no interfieren con la lista regional.

Desde el partido de Fuerza Popular, informaron que Julia Camavilca Arzapalo como candidata a la Gobernación y Oscar Ruiz Conde como vicegobernador, siguen firmes en la carrera por el Gobierno Regional de Junín.

“Este es un paso importante que demuestra que seguimos avanzando, unidos y con la fuerza de todos los juninenses que quieren un cambio. ¡Junín merece una nueva oportunidad!, ¡Fuerza Popular sigue adelante! Igualmente esperando que se dé justicia con la inscripción de la lista completa de candidatos a consejeros regionales que dependerá del Juzgado Constitucional de Lima”, precisaron.