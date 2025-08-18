José Antonio Yauri Julcarima, abogado que hasta el pasado 27 de junio formó parte del partido político Ciudadanos por el Perú, organización vinculada a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha sido designado como subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización en la Municipalidad Distrital de El Tambo. Su nombramiento se produjo el último 7 de agosto, generando cuestionamientos por sus antecedentes recientes con el Estado.

Lazos estrechos

Yari Julcarima no fue un militante cualquiera dentro de Ciudadanos por el Perú: llegó a ocupar el cargo de secretario nacional de Asuntos Jurídicos, lo que lo situó en la cúpula del partido. Durante su afiliación, obtuvo tres órdenes de servicio con el Fondo Sierra Azul, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, por un monto total de 22 mil soles, una de ellas por 8 mil soles y dos por 7 mil soles cada una.

Llama la atención que su designación en El Tambo ocurra semanas después de que dicha municipalidad firmara convenios con el Ministerio de Vivienda en los meses de junio y julio, para la elaboración de expedientes técnicos relacionados con el drenaje pluvial del distrito. Esto ha generado suspicacias sobre posibles vínculos políticos detrás de su contratación.

El caso de Yari Julcarima vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia de personas cercanas a círculos de poder político en cargos públicos, especialmente en el contexto de convenios recientes entre el municipio y el Gobierno central.