El general PNP César Calero Cisneros llegó a Huancayo y asumió la jefatura de la Región Policial Junín en reemplazo del general PNP Danilo Vera Carbajal.

El general PNP César Calero Cisneros, quien anteriormente se desempeñó como jefe de la Región Policial Pasco, además ocupó el cargo de director de la Escuela Técnica de la PNP en Chiclayo apenas ocupó el cargo se reunió con los jefes de las unidades policiales y comisarios, les pidió trabajar con eficiencia.

Calero Cisneros, se desempeña como titular de la Secretaría de la Región Policial Lima y al ascender fue designado como Jefe policial de Junín con la Resolución Suprema N° 438-2025-IN publicada en el diario oficial El Peruano.

El general PNP César Calero trabajará de la mano con el coronel PNP Adelmo Chuquillanqui Ospina, quien laboraba en la Dirrehum – Lima y ahora se hará cargo de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus – Junín))

Cambios

De acuerdo a los cambios dispuestos, el coronel PNP Jerry Chang Plaza se hará cargo de la Oficina de Inteligencia de Junín, el comisario de El Tambo será el comandante PNP Jhony Gonzáles quien laboraba en Jauja; el comisario de Huancayo llegaría de Lima; en la comisaría de Chilca se quedaría el comandante PNP Jhon Ramirez.

Como jefe de las unidades especiales se quedaría el comandante PNP Frank Muñoz; el mayor PNP Stivens Vargas, sería el nuevo jefe del Escuadrón de Emergencia; el mayor PNP Javier Alarcón estará como jefe de la USE. Asimismo, el mayor PNP Jesús Boza del Grupo Terna laborará en el penal.