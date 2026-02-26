Pese a que semanas atrás la Municipalidad Distrital de El Tambo anunció la llegada de siete modernas compactadoras y un camión baranda para reforzar el servicio de limpieza pública, a la fecha las unidades aún no han sido recepcionadas.

Así lo confirmó el gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, David Ramos Aponte, evidenciando una clara contradicción con la información difundida oficialmente.interrogante.

Según el anuncio municipal, los vehículos adquiridos con una inversión superior a los 7 millones de soles ya habían superado los controles de calidad y estaban próximos a ingresar en operación, lo que permitiría dejar atrás el problema de la acumulación de residuos sólidos.

Incluso, el alcalde Julio César Llallico Colca había señalado que existía un plan de trabajo con rutas y horarios definidos para optimizar el servicio.

No obstante, Ramos Aponte precisó que el proceso de adquisición se encuentra aún en la fase cuatro, correspondiente a la etapa de ejecución, y que ninguna de las unidades ha ingresado a la municipalidad.

Indicó que el plazo contractual vence el 7 de marzo y que la empresa proveedora tiene hasta esa fecha para cumplir con la entrega, ya que el contrato establece el primer trimestre del año como límite.

“No se ha recibido ninguna compactadora hasta el momento, estamos dentro del plazo”, sostuvo.