Las nuevas autoridades regionales y municipales que resulten elegidas en las Elecciones 2026 deberán conformar, junto con las gestiones salientes, las comisiones de transferencia de gestión para garantizar una entrega ordenada de la administración pública. En ese proceso, la Contraloría General de la República acompañará las acciones de transferencia con el fin de verificar que la información financiera, administrativa y documentaria sea entregada de manera transparente.

“Lo que se busca es transparentar la información y entregar toda la documentación necesaria para que las próximas autoridades puedan tomar las mejores decisiones en las políticas públicas”, afirmó el gerente regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga.

El funcionario señaló que una de las principales preocupaciones de la Contraloría es que las entidades sinceren la situación real en la que dejan sus gestiones. “Es importante sincerar el número de obras que se encuentran paralizadas, identificar el déficit presupuestario y aquellas obras que tienen problemas de financiamiento. Toda esa información debe quedar clara en el proceso de transferencia”, indicó.

Lizárraga recordó que en anteriores cambios de gobierno se detectaron observaciones recurrentes. “Básicamente hemos identificado la falta de sinceramiento respecto a la ejecución de las obras. No hay claridad sobre el número de obras paralizadas y tampoco sobre proyectos que quedaron sin financiamiento”, precisó Victor Lizarraga. Agregó que la gestión entrante podrá realizar revisiones posteriores mediante auditorías financieras.

La Contraloría General informó la modificación de la directiva de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión, incorporando nuevas disposiciones. Entre las principales novedades figuran la adecuación de los plazos de rendición de cuentas, la creación del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE), reglas específicas para las transferencias y la obligación de registrar la publicación de los informes de transferencia.