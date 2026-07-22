La atleta peruana Gladys Tejeda pidió apoyo para las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 que golpeó varias localidades de Junín. Luego de recorrer Pumpunya, una de las zonas más afectadas, señaló que los daños son mayores a los que se han difundido y exhortó a sumar esfuerzos para atender a los damnificados.

Durante una entrevista con Latina Noticias, la fondista explicó que aprovechó una de sus jornadas de entrenamiento para acercarse a la comunidad y conocer de cerca la situación. Indicó que decidió compartir lo que observó para visibilizar las necesidades que enfrentan los pobladores.

@latinanoticias La atleta olímpica, Gladys Tejeda, quien es natural de Junín, hizo un llamado a las autoridades para extender la ayuda a más personas afectadas por el sismo de 5.1 en Chupaca. Desde Pumpunya, la zona más afectada por el desastre, la deportista contó que, pese a que hay un centro de acopio, algunas familias y hasta adultos mayores no pueden acudir a recibir el apoyo, pues temen que delincuentes roben sus pertenencias. ♬ sonido original - Latina Noticias





Pide apoyo para las familias afectadas

La deportista sostuvo que muchas personas perdieron sus viviendas y pertenencias tras el movimiento sísmico. En ese contexto, hizo un llamado para que instituciones, empresas privadas y ciudadanos colaboren con la ayuda humanitaria.

“En esta tarde tuve una sesión de entrenamiento y me di el tiempo para visitar a nuestros hermanos que han perdido todo. La realidad es otra, en las redes sociales estaba siguiendo y no se está pasando lo real. Quise hacer llegar a la gente que requiere estos momentos”.

Por otro lado, insistió en que la población del Valle del Mantaro y otras regiones puede contribuir con los damnificados.

“Hoy estoy aquí para hacer un llamado. Es el momento en que nos podamos unir todo el Valle del Mantaro. También hago un llamado a las empresas privadas e instituciones y de repente otras regiones que se pongan la mano al pecho”, exhortó.

Alerta por problemas de seguridad

Además de las pérdidas materiales, Gladys Tejeda advirtió que algunos pobladores permanecen en sus viviendas o terrenos porque temen que sus animales sean robados. Según indicó, esa situación dificulta que varias personas puedan trasladarse hacia los espacios habilitados para recibir atención.

Sobre este problema, explicó que existen centros de acopio, pero que muchos adultos mayores prefieren quedarse cuidando sus pertenencias.

“Hay acopio, pero no hay que olvidar que las personas mayores están cuidando sus animales, porque los rateros están haciendo de las suyas”, indicó.

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca. La medida también comprende a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo, con el objetivo de facilitar la atención de los damnificados y acelerar las acciones de recuperación.