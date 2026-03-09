El gobernador, Zósimo Cárdenas, respondió a las declaraciones Vladimir Cerrón, quien intentó responsabilizar a la actual gestión por la paralización del hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo. La autoridad señaló que “el problema se originó en decisiones tomadas durante la gestión del prófugo de Cerrón”.

Explicó que en 2019 se promovió el cambio del terreno original del proyecto hacia uno donado que no cumplía requisitos técnicos, pese a advertencias. Agregó que la Fiscalía Anticorrupción de la Selva Central investiga a Cerrón por presunta colusión.

Asimismo, precisó que en la gestión de Fernando Orihuela se formalizó el cambio. Cárdenas aseguró que su administración trabaja para destrabar el proyecto.