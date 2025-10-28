Durante una acalorada reunión técnica convocada por la congresista Silvana Robles, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, calificó de “conchudo” al exgerente regional Wíder Herrera Lavado, desatando controversia.

El hecho ocurrió mientras se evaluaba el avance y dificultades de la obra de mejoramiento de la carretera departamental JU-108, tramo Palián – Vilcacoto – Acopalca – Abra Huaytapallana – Pariahuanca, en Huancayo.

Cárdenas acusó a Herrera de estar detrás de denuncias contra la empresa ejecutora y de promover protestas de la población Pariahuanca para obstaculizar la obra.

“Las comunidades se comprometieron a brindar facilidades, pero ahora algunos dirigentes piden losas deportivas, locales comunales y cobros por terrenos. No se puede firmar con la mano y borrar con el codo”, declaró el gobernador, quien además defendió la gestión financiera del proyecto, que ya registra un avance físico del 42 %.

Según explicó, los adelantos a la empresa alcanzan los 75 %, justificando la diferencia entre ejecución financiera y física. “El presupuesto está respaldado y si la empresa incumple, se ejecutará la carta fianza. No hay irregularidades”, sostuvo.

El exgerente Wíder Herrera, en respuesta, rechazó las acusaciones y afirmó que Cárdenas “defiende a la empresa como si fuera su abogado”. Denunció que la contratista habría ingresado a predios comunales sin autorización y que las quejas buscan proteger a los pobladores afectados.

“El gobernador debería exigir el cumplimiento del contrato, no justificar incumplimientos. Su actitud genera sospechas de colusión”, aseguró.

Herrera también recordó que, al inicio de la gestión regional, Cárdenas intentó declarar nulo el contrato de la obra, lo cual, según dijo, “fue una grave irregularidad. Ahora el gobernador pretende justificar a la empresa pese a los incumplimientos. Una obra pública no puede atropellar derechos ni ejecutarse al margen de la ley, el conchudo es él”, enfatizó haciendo alusión al gobernador. La población esta exigiendo justiprecio y cumpla la cuota de mano de obra local.