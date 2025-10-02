El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, descartó la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa encargada de construir la nueva infraestructura del colegio Politécnico Regional del Centro, en El Tambo (Huancayo), pese a las graves observaciones hechas por la Contraloría General de la República.

Uno de los hallazgos más críticos del informe de Control Concurrente revela que el Gobierno Regional de Junín (GRJ) aceptó una carta fianza por S/ 14.9 millones como garantía de fiel cumplimiento, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo Trujillo.

Según reportes de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), dicha cooperativa no cuenta con la clasificación de riesgo B o superior, como exige la normativa vigente, y su capacidad de cobertura financiera es de solo S/ 286,263, una cifra 52 veces menor al monto de la garantía emitida.

Consultado sobre este punto, Cárdenas explicó que la empresa inicialmente fue objeto de retenciones conforme al procedimiento contractual, y que posteriormente solicitó el reemplazo de esas retenciones con una carta fianza. “Han querido cambiar por una carta fianza de una cooperativa, financiera o banco para recuperar ese dinero e invertirlo. Pero eso no significa que estemos sin garantía”, aseguró.

Añadió que, ante el informe de Contraloría y las opiniones legales, el gobierno regional ha decidido invalidar la carta fianza cuestionada y retener nuevamente el monto en la próxima valorización.

“Ya se encuentra retenido un monto importante. No hay riesgo de incumplimiento y no se va a rescindir el contrato”, precisó.

Sin embargo, el informe también advierte riesgos estructurales en la obra. Se detectó que las excavaciones realizadas han dejado expuestas las cimentaciones de edificaciones colindantes —algunas de hasta cuatro pisos— sin haber implementado calzaduras ni sistemas de sostenimiento, contraviniendo la normativa técnica de suelos y cimentaciones.

Esta omisión representa un peligro potencial para la estabilidad de las viviendas cercanas y la seguridad de trabajadores y transeúntes. Cárdenas reiteró su compromiso con la culminación del proyecto.