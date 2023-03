El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, volvió a generar polémica al contradecir la fiscalización hecha por el congresista Edgar Reymundo y el gerente de la Contraloría, Óscar Ayauja en la obra del hospital El Carmen. Según la autoridad regional, dicha obra marcha muy bien pues se está ejecutando el cronograma. Para la Contraloría, sin embargo, el 1,88% que registra el avance es insuficiente.

La obra comenzó en diciembre del año pasado y tiene un plazo de ejecución de 420 días, 14 meses aproximadamente. Han pasado casi 90 días y no llegan al 2%. Para el gobernador, no hay mayor problema: “Cuando me acerqué ya no estaba el congresista, pero es todo lo contrario, de acuerdo al cronograma, al menos en esa obra está correctamente, de lo que no está de repente de las otras obras de esta misma empresa, como es Chupaca y Pichanaqui”, dijo.

¿Cuáles son los motivos?

A la empresa que se refiere el gobernador es a Gezhova Group company Limited, encargado de la ejecución de esta mega obra cuyo inicio data todavía del año 2012. El pasado lunes, en la visita hecha a la obra, los representantes de la empresa sí advirtieron de una demora.

Según explicaron se viene realizando una estandarización de los servicios especializados: redes de agua, electrificación, red contraincendios y otros aspectos técnicos inconclusos por el anterior ejecutor.

Por otro lado, continuaron, el retraso se debe a las 66 consultas que presentó la empresa a la entidad regional, ante inconsistencias encontradas en los trabajos desarrollados en la primera etapa que no se ajustan a los planos.