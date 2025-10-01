El Gobierno Regional de Junín, a través de su titular Zósimo Cárdenas, anunció la nulidad del contrato adjudicado al Consorcio Hospital Arakaki para la construcción del Hospital Manuel Higa Arakaki en Satipo, obra valorizada en S/207,091,777.65.

La decisión se toma tras un informe de control posterior de la Contraloría, donde se habrían detectado graves irregularidades, entre ellas, la presunta presentación de documentación falsa por parte del consorcio liderado por LC & EC Constructora Consultora, empresa representada por la cuestionada Lucero Nicole Coca Condori, de 23 años.

“El contrato será resuelto y lanzaremos una nueva convocatoria en un plazo máximo de ocho días para no generar más retrasos en esta obra que lleva paralizada seis años”, informó el gobernador regional.

La obra fue adjudicada en abril de 2025, pero ya enfrentaba serios cuestionamientos debido a que la empresa supervisora no había sido designada, y más tarde surgieron alertas sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección.

El caso ha escalado a instancias judiciales. El cuarto despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo abrió una investigación por un periodo de 120 días, buscando determinar si existió concertación entre la empresaria y miembros del comité evaluador, así como posibles manipulaciones en los criterios de calificación y omisión de requisitos esenciales.

Cabe señalar que LC & EC fue constituída en 2023 y no cuenta con experiencia comprobada en ejecución de obras de gran envergadura. Aun así, obtuvo la buena pro tras la descalificación de 11 postores.

Esta situación no es aislada: otras regiones como La Libertad y Loreto también han anulado millonarios contratos adjudicados a la empresa. En el caso de La Libertad, se anuló un contrato de S/121 millones para una carretera y en Loreto, otro de S/22.4 millones para un hospital