El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, respaldó ayer la movilización convocada para hoy contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte: “El pueblo está en su derecho de pronunciarse”, dijo. Además, dio a conocer que le envió una carta a la Presidenta pidiendo que se hagan valer los derechos de los ciudadanos muertos en el distrito de Pichanaqui.

MIRA ESTO: Personas que realicen actos vandálicos pueden ser detenidos hasta por 15 días

DETALLES. Cárdenas Muje participó ayer en el inicio del año judicial en la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín. A su salida, contó detalles sobre el documento enviado a la mandataria Dina Boluarte: “Han habido tres víctimas y en memoria de ellos debemos hacer prevalecer sus derechos, no podemos pasarlo por alto, estoy pidiendo con un documento a la presidenta de la república, para que tome las acciones necesarias contra los responsables. Hacer valer sus derechos está en sus manos, hacerlos prevalecer y hacer respetar ante sus familiares y a sus deudos”, explicó.

RELACIÓN. Por otro lado, descartó que su postura vaya a perjudicar su relación con el gobierno central y con ello el presupuesto para obras de la región. Explicó que hasta la fecha no ha recibido ninguna invitación formal, solo una general de parte de la presidenta y que no asistió porque no podía darle la espalda al pueblo: “No he tenido ninguna coordinación, ninguna reunión, ni invitación solo una invitación general que hicieron al inicio, pero no podía asistir por una razón fundamental: no puedo ser desleal al pueblo. En esos momentos estaban en rechazo a todo ello y siempre voy a mantaner esa postura”, finalizó.

Por otro lado, se conoció que en Huancayo el paro no será general. Distintos sindicatos y colectivos anunciaron una movilización para hoy a las 4 de la tarde desde el estadio Mariscal Castilla , en El Tambo, hasta el centro de la ciudad. En el sur del país, las protestas serán con mayor fuerza.