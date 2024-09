Tres años de entrenamiento constante, sumado al esfuerzo propio y al de sus padres en un trabajo en equipo con toda su familia, Guadalupe Arana, una niña de tan solo 11 años logró traer a Huancayo una medalla de oro lograda en la categoría U12 de 1 km de marcha atlética en el “IV Festival La Victoria” realizada en la ciudad de Lima.

Su familia solventa la carrera deportiva de Guadalupe en base al pequeño negocio de venta de helados y chupetes en las afueras de algunas instituciones educativas. Ellos hicieron un llamado a las empresas privadas y autoridades para que apuesten por el deporte.

Guadalupe, eres bastante pequeña pero ya nos regalaste una medalla de oro ¿desde qué edad parcaticas este deporte?

Yo empecé desde hace 3 años, cuando tenía solo 8. Inicié solo corriendo y cuando vi a otros compañeros hacer marcha atlética me gustó mucho. La marcha atlética para mí es un arte, es hermoso y único.

Aparte de ser deportista, eres estudiante, ¿cómo es tu día a día?

Me despierto temprano para ir a estudiar hasta la 1:00 p.m., saliendo ayudo a vender helados a mi papá afuera de la escuela, luego venimos a casa a almorzar y salimos rápido para ir a vender a otro colegio. Finalmente regresamos a casa a descansar unos 20 minutos y de ahí salimos a entrenar. El deporte es parte de mi vida ahora.

¿Fue fácil para ti adecuarte a esta rutina desde que ingresaste al deporte?

No fue fácil. Más que nada el adecuarme a la actividad física, porque cuando hacía kilometraje al día siguiente despertaba adolorida, pero, poco a poco me fui adaptando y ahora entreno seguido. Mi papá es mi entrenador y siempre está conmigo.

¿Este torneo nacional es el primero en el que participas?

No. Ya participé en 5 torneos nacionales, gané 4 medallas de oro. Decidí participar en este último torneo porque me sentí segura de mí misma y de mi preparación. Me siento muy feliz porque logramos el oro gracias a nuestro esfuerzo y gracias a mi papá, que cumple el rol de padre y entrenador a la vez.

¿Cuál fue tu experiencia en este torneo?

Muy feliz, primero estuve un poco nerviosa, pero luego me fui soltando. Me gustó mucho porque pude ver a Evelyn Inga.

Evelyn obtuvo grandes logros en los Juegos Olímpicos, ¿es ella a quien admiras?

Evelyn Inga y Kimberly García, a las dos las admiro mucho, son la imagen a seguir. Evelyn me dijo en una oportunidad que este es un largo tramo por recorrer y poco a poco debo seguir avanzando.

Hoy (ayer) tuviste un emocionante recibimiento en la escuela, ¿qué te dicen tus compañeros y maestros?

Mis compañeros están felices y mis maestros están orgullosos de tener a una deportista destacada, porque no hay muchos deportistas de mi edad en Huancayo.

¿ Guadalupe, a quién le dedicas tus medallas?

A mis padres. Esta última le dedico a mi papá, porque él asumió la difícil tarea de ser padre y entrenador a la vez, aprendió todo sobre la marcha atlética solo para ayudarme y enseñarme. Cada vez que nos falta para viajar a los torneos o si me falta alguna indumentaria, él se las ingenia para lograr conseguirlo.

Es importante el apoyo que tienes de ellos, ¿qué quieres decirle a tus padres?

Mi agradecimiento. Quiero agradecerles porque siempre están conmigo y me apoyan, siempre siguen mis competencias y tienen palabras de aliento. Cuando pierdo me ayudan y me dicen que estoy en proceso, que no me rinda y que siempre gano experiencia así no gane una medalla.

¿Cuáles son tus metas a futuro?

En lo deportivo, quiero ser como Evelyn y Kimberly, quiero llegar a ser campeona mundial y olímpica. Y en lo personal, me gustaría mucho ser profesora de educación física.

¿Vas a tomarte un descanso o vas a seguir con tu preparación?

Vamos a tener una semana de descanso por el desgaste físico, pero luego vuelvo a entrenar. En el mes de noviembre hay otras competencias y quiero prepararme para eso, también hay muchos objetivos y metas para el otro año y quiero estar preparada.

¿Tienes algún mensaje para aquellos niños o adolescentes que quieren unirse al deporte?

Sí, el deporte es sano, entren a alguna disciplina y si ya son deportistas, en las competencias puede pasar de todo, si no logran ganar tómenlo como parte del proceso, se gana experiencia con cada participación y eso cuenta mucho.

¿Te gustaría hacer un llamado a las autoridades u empresas privadas respecto al apoyo?

El gobierno debe ayudar a los niños, en los pueblos hay mucho talento para el deporte y las autoridades deben prestar atención a eso. Hay muchos niños con mucha potencia, pero lamentablemente las autoridades no les hacen caso ni los apoyan.