Lima, Cusco, Arequipa y Huancayo se convertirtieron en sedes de la hackatón Transforma+ MIPYME 2026, una maratón tecnológica de dos días que busca conectar talento multidisciplinario con una empresa MYPE real, resolviendo sus desafíos operativos, comerciales o de digitalización mediante inteligencia artificial, datos y automatización.

Transforma+ MIPYME 2026 es organizada por la Universidad Continental, a través del Centro Digital Continental, creado con el cofinanciamiento de Proinnóvate del Ministerio de la Producción y se realiza hoy y mañana 18 de octubre en los campus de la Universidad Continental de las ciudades mencionadas.

PARTICIPANTES

En esta hackatón, que tiene como aliados a la Secretaría de Transformación Digital y a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, participan estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, universitarios, egresados, emprendedores e innovadores, quienes asumieron el reto de convertir ideas en propuestas innovadoras para las mypes, con el apoyo de herramientas digitales y nuevas tecnologías.

Las soluciones de esta hackatón podrán ser desarrolladas utilizando tecnologías como inteligencia artificial generativa y agentes de IA, machine learning, ciencia de datos, business intelligence, aplicaciones web y móviles, comercio electrónico, automatización de procesos, CRM, ERP, IoT, realidad aumentada, realidad virtual y otras tecnologías emergentes.

Entre los productos que podrían desarrollarse se encuentran aplicaciones web o móviles, dashboards, chatbots, agentes de IA, sistemas de automatización, plataformas de comercio electrónico, pruebas de concepto y otras soluciones digitales.

Además de las soluciones, esta hackatón también busca promover el trabajo multidisciplinario. Los equipos pueden integrar perfiles de ingeniería, tecnología, administración, marketing, diseño, comunicaciones, negocios, ciencia de datos, arquitectura, educación y otras áreas, de modo que el desarrollo tecnológico esté acompañado por una comprensión del negocio y de las necesidades de sus usuarios.

Los participantes están constituidos en equipos de 3 a 5 integrantes y vienen trabajar de forma obligatoria con una MYPE. Sin embargo, no es necesario que los participantes consigan previamente una empresa, pues el Centro Digital Continental podrá realizar la asignación de las mypes.

Todos los inscritos deberán participar obligatoriamente durante las dos jornadas presenciales y llevar su propia laptop.

Al final de la hackatón, este domingo, los equipos participantes entregarán a la organización del evento su producto terminado: un prototipo mínimo viable (MVP) funcional (aplicación web/móvil, chatbot, agente IA, dashboard, e-commerce o IoT) y un pitch final.