Tras ocho días de intensa búsqueda, fue hallado con vida Lucas, el niño de 7 años que había desaparecido mientras acompañaba a sus padres durante labores de cosecha de café en el centro poblado de Río Santa, distrito de Río Negro.

El menor fue ubicado la mañana de este miércoles por uno de los equipos de rescate que recorrían una zona de difícil acceso cercana a una catarata. Luego del hallazgo, fue trasladado de inmediato a un establecimiento de salud, donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada.

La búsqueda movilizó a familiares, vecinos, efectivos de la Policía Nacional, bomberos, personal de Serenazgo y decenas de voluntarios, quienes durante más de una semana recorrieron extensas áreas agrestes con la esperanza de encontrar al menor. Las autoridades informaron que en las próximas horas se dará a conocer un reporte oficial sobre su estado de salud y evolución.