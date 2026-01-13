Un fuerte olor alertó a los pobladores de la comunidad nativa de San Cristóbal, jurisdicción del sector Sangani, en el distrito de Perené, quienes encontraron enterrado el cuerpo sin vida de un adolescente reportado como desaparecido desde hace cinco días.

El hallazgo se produjo en el cerro El Pino, una zona donde se realiza extracción de ripio, en la selva central del país.

Víctima fue identificada por su madre

La madre del menor, Diana Asto, reconoció las prendas de vestir y confirmó que se trataba de su hijo Raziel Mercedes Asto, de 14 años, estudiante del segundo grado “B” de la Institución Educativa Ricardo Palma Soriano, en Sangani.

“Mi hijo desapareció hace cinco días. Yo puse la denuncia de desaparición en el puesto policial”, declaró entre lágrimas.

El último día que fue visto con vida

El padre del adolescente relató que vio a su hijo por última vez el 7 de enero, en el jirón 3 de Mayo. Según contó, Raziel había recibido 50 soles de su tío tras una jornada de cosecha de palta.

“Me pidió que le sencillara. Le di 10 soles y los 50 los guardé. Pensé que se había ido a la bodega a comprar gaseosa y no lo vi más. Le llamé cinco veces, timbró, pero no contestaba”, narró.

Vecinos mencionan posible conflicto previo

Vecinos de la zona señalaron que el adolescente habría tenido una pelea con la expareja de su enamorada, versión que aún no ha sido confirmada oficialmente y que forma parte de las líneas de investigación.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras continúan las diligencias.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar evidencias que permitan esclarecer las causas y circunstancias de la muerte del menor.

El caso ha generado profunda consternación en la comunidad de Sangani y en la selva central de Junín.