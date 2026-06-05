En un nuevo operativo que se realizó, ahora, en los cafetines del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santiago Antúnez de Mayolo, de Palián, la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, halló presencia de excreta de roedores dentro de la cocina donde se preparan los alimentos. Esto terminó despertando la alerta de los fiscalizadores de salubridad e inocuidad de la comuna huanca.

Se realizó la mañana de ayer en instalaciones del cafetín del instituto en mención que alberga a más de 800 estudiantes de diversas carreras tecnológicas.

Durante la inspección se identificaron insalubridad y excretas de roedores en el área donde preparan alimentos, por lo que el personal municipal sostuvo una reunión con los directivos de la institución superior para informar los hallazgos y establecer las acciones correctivas correspondientes.

Tras la evaluación, el director del instituto dispuso el cierre inmediato de los cafetines, comprometiéndose a ejecutar el saneamiento ambiental integral de todos los espacios del establecimientos para garantizar condiciones adecuadas de salubridad.

“Las acciones de saneamiento ambiental comprenden trabajos de desratización, desinfección y desinsectación, medidas fundamentales para proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo” explicó el jefe de Bromatología de la comuna huanca, Jesús Vila Retamozo.

Se detalló que este espacio es manejado por personal que subarrendó el cafetín. Por su parte la Unidad de Bromatología otorgó plazo hasta el próximo lunes para la ejecución de estas labores.

De no cumplirse con las disposiciones establecidas, el personal realizará una nueva inspección y procederá con la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.