La mañana de hoy fue hallado sin vida Alfonso Yauri dentro de una vivienda ubicada en el sector de la Asociación de Vivienda Naranjal, a la altura de Piedra Lunar, en Pichanaqui, el mismo inmueble donde hace cinco días fue reportado el fallecimiento de la licenciada en enfermería Alicia Jenny Gamarra Túpac Yupanqui.

El hallazgo movilizó a efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias de levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, se informó que el fallecido era esposo de la profesional de salud cuyo deceso viene siendo investigado desde la semana pasada.

Vecinos de la zona señalaron que la pareja era conocida y apreciada por la comunidad debido a su trato cordial. Sin embargo, las circunstancias en que ocurrieron ambos fallecimientos aún no han sido esclarecidas.