Este 31 de octubre se conmemora el Día de la Canción Criolla y Halloween, por lo que anuncios sobre fiestas y eventos aparecen en redes sociales así como en carteles en las calles. De acuerdo al titular de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad de Chilca, Hugo Bustamante, solo dos eventos tienen autorización. “Pondremos en marcha el operativo ‘Halloween sin terror’ para intervenir locales que realicen fiestas o reuniones clandestinas sin el permiso municipal. Los exhortamos a no realizar fiestas clandestinas, ya que podrían ser multados con hasta el 200% de una UIT, más la retención de bienes y la suspensión del evento”, manifestó el funcionario. Participarán la Policía Municipal, Serenazgo y la Policía Nacional del Perú.

Operativos

Remarcó que el 31 de diciembre se recorrerán las calles del distrito desde las 8:00 pm hasta las 4:00 am, para verificar el cumplimiento de las normas. “Solo dos eventos tienen licencia municipal y certificado de Defensa Civil. Por el momento, hemos detectado unas cuatro fiestas clandestinas porque no tienen permiso, y se están propagando por redes sociales y tendrán la presencia de influencers y tiktokers. Por fin, los invitamos a que no lo hagan porque los vamos a intervenir. Una actividad informal genera riesgos desde la infraestructura, seguridad, salubridad, entre otros”, refirió.

Asimismo, motociclistas usando disfraces realizarán un recorrido por El Tambo, Huancayo y Chilca. “La concentración será a las 5:00 p.m. en Quebrada Honda y en su recorrido darán dulces a los menores y finalizarán con una actividad en el Parque Abel Martínez, Chilca”, precisó.

Provincial

El titular de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de Huancayo, Edwin Cristóbal, dijo que a la fecha solo un evento tiene permiso. “Vamos a multar a los locales informales. La gente no debería de asistir a fiestas clandestinas, porque no hay seguridad ni salubridad, pueden vender bebidas de dudosa procedencia, y encima atienden a puertas cerradas”, finalizó.

