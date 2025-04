Nuevas revelaciones sobre la relación entre Piero Quispe y Olenka Mejía han salido a la luz, esta vez con pruebas de los depósitos que el futbolista le hizo en distintas fechas a la expareja de Jefferson Farfán.

En el programa Magaly TV La Firme, se mostraron las transferencias bancarias que Quispe realizó a Mejía, destacando montos en soles y dólares.

Según la información presentada, en noviembre de 2023, el jugador envió 702 y 300 soles, mientras que en enero de 2025 le transfirió 500 dólares como obsequio. Mejía aclaró que nunca le pidió dinero, sino que Quispe realizaba los depósitos por voluntad propia.

“Sin que yo se lo pida, en fechas especiales (...) yo no se lo pedía, él lo hacía. Quizá no solo a mí me enviaba plata, sino a todas” , afirmó.

Luego continuó con: “él siempre decía que era agradecido porque en el 2022, cuando estuve con él, él no tenía nada. Yo fui la persona que le llevaba a Campo Mar y lo trasladaba a veces. Él no tenía carro”.

En la entrevista, también reveló que terminó su relación al descubrir que el futbolista tenía interés en otra joven, aunque Magaly Medina sugirió que habría más involucradas en su vida sentimental.