Un nuevo mapa de riesgo alto y riesgo muy alto, elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ante el Aviso Meteorológico Nº 129 de Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú), puso en alerta a unos 15 distritos de la región Junín.

Alerta. Según el mapa de riesgo de Cenepred, se consideró a los distritos de San Juan de Jarpa y Yanacancha, en la provincia de Chupaca; San José de Quero (Concepción); Chacapampa, Chongos Alto y Huasicancha, en la provincia de Huancayo; Canchayllo (Jauja); Junín, en la provincia de Junín; además de Chacapalpa, Huay-Huay, La Oroya, Marcapomacocha, Morococha, Santa Bárbara de Carhuacayán y Suitucancha, en la provincia de Yauli.

“Estamos en alerta máxima, por una posible activación de quebradas e incremento de caudales de ríos. Esto todavía será por todo el mes de abril, mientras perduren las precipitaciones pluviales”, explicó el subgerente de Defensa Civil, del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez.

El funcionario, refirió que durante los tres primeros meses del año, en la región se atendieron a un promedio de 3 mil personas entre afectadas y damnificadas, producto de las intensas lluvias que ocasionó deslizamientos, desborde y activación de quebradas tanto en selva como sierra central.

“Nuestros almacenes están abastecidos ante cualquier emergencia”, acotó.