Prohibiciones días antes

El día viernes 30, la prohibición se extiende a la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. Las organización políticas no podrán tener sus reuniones periódicas que venían haciendo en sus locales de campaña. La vulneración a esta norma no se sanciona de forma monetaria sino con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

El día previo a las elecciones, el 1 de octubre, empieza a regir la Ley Seca: se suspende toda venta de alcohol. Esta prohibición va hasta el 3 de octubre a las 8 de la mañana. Desde el 1 de octubre también está prohibido todo tipo de propaganda política. La multa va de 30 a 100 unidades impositivas tributaria (UIT).

Prohibiciones el mismo día de elecciones

El mismo día, 2 de octubre, no se permiten reuniones a menos de 100 metros de los lugares de votación, además los candidatos están prohibidos de asistir a los locales de votación con cualquier tipo de color o referencia al partido que representan.

Fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.

Desde el sábado, los candidatos a la región empezaron sus cierres de campaña en distintas provincias de la región. Ayer estuvieron en la provincia de Chupaca.