En Junín, el proceso hacia las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya está en marcha y comienza a tomar forma con la inscripción de las primeras listas de candidatos al Gobierno Regional, hasta el momento 11 listas están en competencia.

Según el portal de seguimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al domingo 21 de junio, el departamento registra un avance del 37,93 % en la presentación de fórmulas regionales. De las 29 listas previstas, 11 ya fueron inscritas oficialmente, mientras que 17 aún permanecen en estado de borrador y una figura como pendiente de presentación.

Entre las organizaciones políticas que ya completaron su inscripción figuran FREPAP, Somos Perú, Renovación Popular, Visión Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Primero, Podemos Perú, Fuerza Popular y Batalla Perú, todas con el 100 % de avance en el sistema del JNE.

Casos definidos

En el caso de las candidaturas ya definidas, Podemos Perú postula a Fernando Orihuela Rojas como candidato a gobernador regional y a Palmira Salazar como vicegobernadora. Alianza para el Progreso presenta a Arnoldo Mallma Auqui y a Yesenia Nelsi Baltazar Yaro. Renovación Popular lleva a Dimas Aliaga Castro junto a Angie Coraima Núñez Suazo. Batalla Perú postula a César Merea Tello y a Karen Diana Hualpa Tito.

Asimismo, FREPAP presenta a Manases Jeremías Paredes Pizarro como candidato a gobernador y a Deysi Aurorita Condori Aliaga como vicegobernadora. Fuerza Popular postula a Julia Camavilca Arzapalo y a Óscar Nicanor Ruiz Conde. Somos Perú lleva a Fernando del Villar Canchari como candidato regional, mientras que Acción Popular presenta a Carlos Enrique Morales Mansilla y a Edith Alejandrina Chachi Vicuña.

En el caso de Visión Perú, se registra a Liz Gladys Cabrera Lucen como candidata a la vicegobernación regional dentro de su fórmula presentada.

Por otro lado, agrupaciones como el Partido Popular Cristiano (PPC), Partido País para Todos, Libertad Popular, Progresemos, Partido Demócrata Verde y el Partido Aprista Peruano aún no concluyen su inscripción.