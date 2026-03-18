El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Junín inició oficialmente el año escolar con el ingreso de sus estudiantes, seguido del desarrollo del programa de inducción institucional. La directora, Miriam Hidalgo, informó que hasta el 20 de marzo se dio plazo para aceptar las vacantes. “Estamos todavía en tiempo de llamar accesitarios hasta cubrir el total (100 vacantes)”, explicó.

En cuanto a las condiciones del servicio educativo, la directora precisó que el COAR continúa funcionando en una infraestructura de contingencia, ubicada en el colegio Amauta, mientras se espera la culminación de su local definitivo. “Estamos desde octubre en este espacio. El gobierno tiene la meta de terminar lo más pronto posible el local definitivo, que sí lo necesitamos de manera urgente”, señaló, advirtiendo que el préstamo del local es solo por dos años. La directora resaltó que la demanda por ingresar al COAR se mantiene estable, incluso en un contexto de limitaciones de infraestructura.

“No bajamos el porcentaje de postulación, a pesar de estar en un espacio de contingencia. Cada vez hay más interesados”, afirmó.

Pese a estas limitaciones, la institución mantiene indicadores académicos destacados. Hidalgo Barco informó que el 65.7% de estudiantes obtuvo el diploma del Bachillerato Internacional en la última promoción. “Para nosotros es un gran logro, pero también un reto para mejorar este porcentaje”, sostuvo.