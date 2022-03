El bloqueo de la Carretera Central, con la paralización del tránsito en esta importante vía, también afecta la economía de cientos de familias, que al no poder viajar dejan de laborar; o como la compra y venta de pasajes entre Huancayo y Lima, que por día, en promedio, genera un movimiento económico de S/135 mil soles.

Los informales son los que hacen su ‘agosto’, al vender pasajes por el triple del valor, pero por rutas de alto riesgo por lo angosto de la carretera.

Desde la medianoche del miércoles los miembros de la Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Pucará, en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, iniciaron el paro de 48 horas, en contra la empresa minera Chinalco, que estaría incumpliendo con sus compromisos ante la comunidad, además del despido de comuneros.

Esta incomodidad generada en los comuneros, terminó en el bloqueo de vías y la paralización de todo el movimiento económico en transporte, carga y otros en la zona central del país que abarca las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco.

Son más de 25 empresas formales, de buses, que prestan servicio de transporte en la ruta Huancayo - Lima y viceversa, estas tuvieron que cerrar sus módulos de venta de pasajes, en el Terminal Terrestre Huancayo.

“La Sutran nos informó que no habrá pase por 72 horas, y eso nos obliga a dejar de vender pasajes porque quedaríamos varados, esperemos que se cumpla con la Mesa de Diálogo y se abra el pase de vehículos cuanto antes. (...) No podemos ir por otra ruta, porque nuestros buses son de dos pisos y las otras rutas no tienen la capacidad necesaria”, dijo el representante de la empresa de transportes Judith, Uriel Oscátegui.

Hasta la noche del miércoles, el pasaje hacia Lima, estaba a S/40. En estas fechas, en promedio salen 50 buses de Huancayo, con 60 pasajeros cada uno, generando un movimiento económico de S/135 mil.

A diferencias, los autos informales tienen pasajes a S/120, por la ruta de Huancayo - Chupaca - Lunahuaná - Cañete - Lima, un viaje de más de 8 horas.

La otra ruta alterna, es un viaje por la vía Los Libertadores, que parte de Cañete-San Clemente -Huancavelic y de allí retornan para llegar a Huancayo, el viaje dura más de 24 horas continuas y solo pueden acceder buses de un piso, por lo estrecho y falta de asfalto de la carretera. El sábado se retomaría la venta de pasajes en el Ter Huancayo.