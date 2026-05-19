En un recorrido por los campos de cultivo de maíz en Huamancaca Chico, ayer, Correo observó cómo extensas áreas cultivadas, lucen secas a causa de las heladas que se registran en la madrugada y el calor durante durante el mediodía.

“El maíz se tenía que cosechar a fines de mayo, porque falta madurar, pero la helada en una semana puede acabar con la futura cosecha si el frío permanece intenso”, dijo Máxima Estrada.

Acotó que, ahora, van a juntar chala seca para alimentar a los vacunos, ya que el pasto y la alfalfa también subirán de precio por la helada, que se presenta en la madrugada y ahora que ya no llueve, pero si hace un calor intenso.

bajo cero. Según el Senamhi, en el valle del Mantaro, las temperaturas mínimas van a descender a 2 y 4 grados en el Valle del Mantaro, mientras que en las zonas altoandinas por encima de los 4 mil metros de altitud, podrían alcanzar niveles extremos de hasta 14 grados Celsius bajo cero.

Mientras, el campo luce seco, en la ciudad los casos de infecciones respiratorias agudas sigue en incremento, pero lo que más preocupa es que la tos ferina, también viene socavando la salud de los más vulnerables, los niños menores de 5 años, sobre todo los bebés de días y meses de nacidos.

IRAS. La coordinadora de Epidemiología de la Red Valle del Mantaro, Hiny Joaquín Mendoza, manifestó que en Huancayo, los casos de infecciones respiratorias agudas se han incrementado, esto se han visto con mayor incidencia en el centro de salud La Libertad, que cuenta con mayor cantidad de personal médico.

En la semana 16 se han reportado 695 casos de Infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, lo que más los afecta son las faringitis, pero a medida que el frío desciende se puede complicar con las bronquiolitis e inclusive puede desencadenar en la temible tos ferina, ya que el virus está circulando en el ambiente.

Ante el riesgo, se recomienda a los padres concurrir a los centros de salud a recibir la vacuna contra la influenza y el neumococo. Además, se pide que las gestantes se vacunen contra la tos ferina, ya que los neonatos, sufren de tos ferina, antes del periodo en el cual les toca recibir la vacuna contra este virus.

En la Red Valle del Mantaro, se tiene 5 casos confirmados de tos ferina, mientras que en la región ya son 15 casos, mencionó Hiny Joaquín. Los pacientes son bebés de un mes a dos meses y hasta días de nacido, que son propensos a esta enfermedad. La mayoría de los pacientes estuvieron internados en el hospital El Carmen, por la tos persistente y la dificultad para respirar.

Ante los casos de tos ferina, el personal procedió a realizar el cerco epidemiológico. Se buscó más casos y realizó la vacunación en lugares que circundan las viviendas de los pacientes.

La coordinadora de Epidemiología de la Red Valle del Mantaro, Hiny Joaquín Mendoza, señaló que el centro de salud La Libertad debería ser la contingencia cuando los casos se incrementen y se requiera camas de hospitalización. No obstante, todavía no se puede internar a niños, mientras no tenga la recategorización de hospital, solo puede ser contingencia para los centros de salud y atender en consulta externa y dar tratamiento ambulatorio. La directora de Diresa Junín, María García, mencionó que la recategorización sigue en marcha.