Hace seis meses salieron de Huancayo en busca de una oportunidad laboral, la pandemia había hecho quebrar su economía y todas las posibilidades de hallar como mantener su hogar, habían desaparecido. Por ello las tres hermanas enrumbaron a Selva Central y terminaron trabajando en un bar a donde también se llevaron a sus hijas con ellas, sin imaginar el trágico final que tendrían el pasado domingo.

“¡Mi hijita no! Me han dicho que la quemaron, ¿por qué a mi hijita, qué había hecho ella?” , llora y se pregunta Christian Quincho el padre de la pequeña Luana Ariana de solo 4 años. El hombre cuenta que su esposa Diane Genoveva Ochoa Ccahuana se fue a trabajar junto a sus hermanas Marcelina y Carmen Rosa y su sobrina Anyeli de 8 años.

“Mi hijo me ha llamado, dice que no pueden traer los cuerpos, les están pidiendo mucha plata para soltarlos. ¡Ayuda por favor!”, suplicó Alexandra Cahuana, madre de las tres mujeres. Los familiares de las victimas han pedido que se investigue el caso y que den con los responsables de la masacre que terminó con la vida de 16 personas y que no contentos con ello, quemaron los cuerpos de cuatro personas, entre ellas las de las dos niñas.

