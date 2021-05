Terroristas de Sendero Luminoso asesinaron al menos a 18 personas que se encontraban al interior de un bar del centro poblado San Miguel del Ene, en la jurisdicción de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo (Junín), en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

MIRA ESTO | Intervienen a dos jóvenes por realizar pintas subversivas en Huamanguilla

Lo sucedido será materia de investigación. Se le atribuye la autoría de este ataque a Sendero Luminoso por los volantes que fueron encontrados junto a los cadáveres, entre los que están niños. Esta información que fue confirmada por fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a las que accedió El Comercio.

Asimismo, en una entrevista para El Comercio, Leonidas Casas, juez de paz del distrito de San Miguel del Ene, quien fue uno de los primeros en llegar al lugar de esta masacre contó que viajó a Pichari para solicitar ayuda porque en ese lugar no hay presencia policial ni militar.

Entre los volantes se puede leer los escritos “Limpiar al Vraem y al Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos”.





Dos menores de edad entre las víctimas

General César Cervantes, comandante General de la PNP indicó en una entrevista para canal N que se tratan de 2 menores, 6 mujeres y 10 varones quienes fueron asesinados el último domingo 23 de mayo en horas de la noche. Asimismo, señaló que un grupo de la Dircote está en camino al lugar para examinar la zona y determinar si este es el número total de fallecidos o si habrían más.

“El panfleto tras ser leído y analizado por especialistas de la Dircote serían de esta organización terrorista Sendero Luminoso”, comentó.

Rubén Vargas, exministro del Interior: “El Vraem siempre fue el patio trasero de los gobiernos regionales”

En una entrevista para Canal N, el exministro del Interior, Rubén Vargas, lamentó lo sucedido. “Primero lamentar que se haya producido esta masacre, este nuevo asesinato masivo contra peruanos que viven en este distrito de Vizcatán del Ene. Lamentablemente, la clase política peruana se entera del VRAEM solo cuando ocurren este tipo de tragedias”.

“Nos hubiese gustado escuchar, ver, en el debate técnico de ayer las propuestas de los equipos técnicos de los dos candidatos decirnos cuál es la estrategia, qué es lo que van a hacer, qué medidas urgentes van a implementar de salir electos para enfrentar el gravísimo problema que tenemos en el VRAEM. Pero no hemos escuchado ni una sola palabra, no se ha mencionado al VRAEM, como si no existiera, como si no hubiera un problema tan difícil como es el tráfico de drogas que vive en contubernio con este remanente terrorista que está acostado, que está escondido en las alturas de Vizcatán”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿Los miembros de mesa serán los mismos para esta segunda vuelta?

Elecciones 2021: ¿Los miembros de mesa serán los mismos para esta segunda vuelta?