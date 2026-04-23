Una rápida y articulada intervención de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, bomberos y personal de salud permitió rescatar a un grupo de personas (adultos y niños) que quedaron atrapado en medio de un río en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, tras la activación de un huaico y la crecida del caudal producto de las intensas lluvias.

Debido a que la zona era inaccesible por tierra, la Fuerza Aérea del Perú ejecutó un operativo aéreo utilizando un helicóptero, con el que se logró evacuar a los afectados en al menos dos vuelos. La operación se realizó en condiciones complejas, priorizando la seguridad de las personas que no podían cruzar por el alto riesgo.

El trabajo coordinado entre el Ejército del Perú, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos y el personal de salud fue clave para atender la emergencia de manera oportuna. Tras el rescate, los ciudadanos fueron trasladados a una base militar, donde ambulancias esperaban para evaluar su estado de salud.

Este operativo evidencia la importancia de la acción conjunta entre instituciones frente a situaciones de riesgo, especialmente en la selva central, donde las lluvias intensas continúan generando emergencias en distintas zonas.