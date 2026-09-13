“Cuando fui a reconocer el cuerpo de mi madre en la morgue, recién entendí que ya nunca más iba a estar con nosotros, fue muy doloroso y triste reconocerla”, dijo Laudibet Apéstegui, la hija de Raquel Soledad Bonifacio Sinche (44), la madre huancaína que murió tras la volcadura de una miniván en la vía Ninacaca-Oxapampa, donde perdieron la vida 7 personas.

El día del accidente, la gerente de Desarrollo Social y Defensa Civil de la Municipalidad de Goyllarisquizga, Pasco Raquel Bonifacio, viajó a Oxapampa, ya que siempre realizaba trabajos extra reunir más dinero para los estudios de sus hijos, que cursaban carreras universitarias.

El último día que habló con su hija, tenía como planes reunirse con la familia y pasar un fin de semana junto, siempre viajaba a Huancayo, los fines de semana, ya que durante la semana laboraba en Pasco. Cuando sus hijos se enteraron del deceso, fue algo muy doloroso, ellos no sabían cómo asumir el hecho que la madre que siempre luchó por darle un futuro prometedor ya no estaría con ellos.

META. “Voy a cumplir el sueño de mi madre y culminar mi carrera de psicología”, exclamó su hijo Sebastián. Acotó que en este momento difícil que les pone la vida estará para ser el soporte de sus hermanos Laudibet y Noé, cuando decaigan.

Ayer, en un local de la Panamericana Sur eran velados los restos de Raquel, en un féretro de color blanco. Hasta allí llegaron muchos de sus compañeros de trabajos y familiares para el velatorio, que se realizó en medio de profundas escenas de dolor. “Mamá Sholy”, como le decían de cariño sus hijos, era una madre cariñosa.

Cabe recordar que siete personas (dos mujeres, cuatro varones y una menor) perdieron la vida en el trágico accidente de tránsito ocurrido el último jueves, alrededor de las 5:00 de la mañana, en el centro poblado de Carhuac, del distrito de Ninacaca, cuando la miniván de placa W4S-444, se dirigía a la ciudad de Cerro de Pasco, en el trayecto por causas que son materia de investigación se despistó y precipitó por una pendiente de 300 metros.