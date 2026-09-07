De terror. Tres personas fueron retenidas por alterar el orden público luego de los desmanes protagonizados por grupos de hinchas de Sport Boys en diversos puntos de Huancayo, antes y después del encuentro disputado el último sábado ante Sport Huancayo.

Los intervenidos fueron identificados como Arek Martin Pillaca Núñez (26), Adrian Alexander Quiñones Guzmán (18) y Abraham Steven Aguilar Guerrero (33), quienes fueron trasladados a la comisaría de Huancayo.

Las cámaras de seguridad instaladas en la avenida Ferrocarril, calles aledañas y mercados registraron los disturbios. Uno de los episodios ocurrió en el mercado Metro Wanka, ubicado en la avenida Jacinto Ibarra con el jirón Tarapacá, donde un grupo de hinchas persiguió y golpeó a un hombre. Comerciantes salieron en su defensa y una de ellas incluso arrojó agua a los agresores.

Según los afectados, el hombre habría intentado defender a un transeúnte del robo de su celular. Además, se reportaron presuntos robos de teléfonos y productos de algunos puestos comerciales.El mercado Modelo decidió cerrar sus puertas desde las 5:00 de la tarde, mientras ciudadanos reclamaban mayor presencia policial.

El encuentro terminó 2 a 1 a favor del cuadro de casa y donde también se registraron empujones y enfrentamientos entre jugadores de ambas escuadras.