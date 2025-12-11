De cara a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, una de las instancias con un papel fundamental es Voto Informado, programa de la Dirección Nacional de Educación y participación Cívica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La facilitadora e implementadora, Maruja Landeo, señaló que ya iniciaron actividades en la región, con el objetivo de informar sobre las próximas elecciones generales.

Para informar a la población, se realizan campañas itinerantes priorizando a las poblaciones vulnerables. No solo se repartes cartillas informativas en diversos idiomas, sino también a través de la plataforma digital.

“Este 12 de abril tenemos un nuevo examen cívico ya que hay una inmensa cantidad de postulantes. Se ha visto que, en anteriores elecciones, la población vota por su candidato sin tomarse el tiempo de conocerlos, eso trae pésimas consecuencias”, indicó Landeo.

El 23 de diciembre los electores podrán conocer las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos en la plataforma digital de Voto Informado. Allí detallarán la experiencia laboral, formación académica, antecedentes, etc.

Se sufragará por un presidente de la República y sus dos vicepresidentes (todos en una misma fórmula), se elegirán 5 representantes titulares (más 10 suplentes) ante el Parlamento Andino.

Pero, además volvemos a la bicameralidad y elegiremos 60 senadores, 30 a nivel nacional, otros 30 a nivel regional y los 130 diputados en cada región según población electoral y 2 por los peruanos en el extranjero.