Cuando todo indicaba que el exabogado de Vladimir Cerrón, Wider Herrera, sería el nuevo secretario general del Despacho Presidencial, el presidente de la República, José María Balcázar, designó a José Luis Torrico Huerta en ese cargo, según una resolución suprema publicada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En el mismo boletín oficial, se aceptó la renuncia de Benito Roberto Villanueva Haro.

¿Quién es Wider Herrera?

Wilder Loly Herrera Lavado es un abogado estrechamente vinculado al entorno político y de confianza del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Durante su gobierno regional, fue su gerente.

Fue abogado de Bertha Rojas en una querella por difamación, y fue parte del equipo de abogados que suscribieron un hábeas corpus promovido por el fundador de Perú Libre para liberar a funcionarios implicados en el caso Los Dinámicos del Centro, uno de loa mayores escándalos de presunta corrupción en la región Junín.

Hace unos días, tomaba fuerza su posible designación como secretario general del Despacho Presidencial en el Palacio de Gobierno durante la etapa de José María Balcázar, lo que fue interpretado por sectores de oposición como una señal de recomposición de poder de Perú Libre dentro del Ejecutivo.

La reciente designación de José Luis Torrico Huerta, echó por tierra las especulaciones.