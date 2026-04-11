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Con el objetivo de salvaguardar la vida y la salud de la población durante el próximo proceso electoral, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Junín declaró alerta amarilla en los establecimientos de salud, manifestó la Directora de Diresa Junín, María Antonieta García.

La Alerta Amarilla dispuesta con el memorando n.° 0046-2026-GRJ-Diresa fue enviada a los 13 directores de hospitales y redes de salud en la región Junín. Además está vigente en relación con los posibles eventos adversos durante las Elecciones Generales, desde las 00:00 horas de (hoy) 11 de abril hasta las 23:29 horas del día 13 de abril del 2026.

“El personal de salud va a estar atento a todas las emergencias que puedan suscitarse antes, durante y después del proceso electoral de mañana (12 de abril), ante cualquier situación que se pueda presentar”, mencionó.

desplazamiento. Además, indicó que personal del SAMU se desplegará con sus ambulancias ante las emergencias que se puedan suscitar en los locales de votación.

El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced, mencionó que en el nosocomio, cuenta con un personal de guardia que estará atento a las emergencias que se puedan suscitar durante el proceso electoral. Lo mismo ocurrirá en el hospital El Carmen, indicó la directora adjunta, Angela Alvarado.

La Alerta Amarilla dispone que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de las Redes Integradas de Salud (RIS) y hospitales de la región activen sus planes frente a eventos adversos, asegurando la disponibilidad de personal, para que los equipos técnicos y asistenciales permanezcan en alerta permanente para atender urgencias y emergencias.

Se debe prever los suministros médicos y equipos necesarios para la atención sanitaria, que demandaría dicha medida. Se recomienda a la población, mantener una hidratación adecuada y utilizar protección solar (sombreros o bloqueador) ante la exposición prolongada en las filas de votación.

Se pide ceder el paso preferencial a las ambulancias y facilitar el desplazamiento de las brigadas de salud. Ante cualquier síntoma de descompensación o emergencia médica, llamar al SAMU o los bomberos, que también están atentos.

La Diresa Junín invocó a mantener medidas de bioseguridad y pidió consumir alimentos en lugares seguros para evitar complicaciones estomacales.