Empieza el quinto día de la Feria del Libro Zona Huancayo (Felizh) con un éxito de convocatoria y la aplaudida participación de autores extranjeros como Quya Reyna, Agustín Guambo y Paulina Jara Straussmann.

Sus actividades se vieron llenas gracias al interés y acogida del público.

Desde las 11 de la mañana de hoy y hasta el 30 de junio las más de 120 actividades continúan.

Quya Reyna llega precedida por el éxito de su libro Los hijos de Goñi, un conjunto de crónicas de la ciudad donde vive: El Alto, en Bolivia. La autora fue reseñada por el importante diario El País de España que aplaudió este gran libro. Por su parte, el poeta Augustín Guambo presentó Cráneo de Mar sobre páramo andino, un libro que ha recibido comentarios positivos en la escena poética latinoamericana.

Paulina Jara Straussmann, escritora y cuentacuentos chilena, es una de las principales representantes de su país en el arte de la narración oral, además de los libros que tiene en su haber.

Agenda de hoy

Por otro lado, hoy continúan las actividades: De 11:15 a 11:45 p.m. se presenta el libro Contabilidad y método científico de Rafael Fernández Jaime.

De 2:00 a 4:45 p.m. el encuentro para agentes vinculados a la organización de ferias de libros, con la participación de Jade García Wong y Silvia Ágreda; a las 5:00 p.m. se presenta la publicación La autopublicación en el Perú 2018-2024, de la Dirección del Libro y la Lectura.

A las 6:00 el libro Manos de arcilla de Consuelo Arriola. De 7:00 a 7:45 p.m. se presentará el libro Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Memoria de una época violenta en la UNCP, de Daniel Mitma Chávez, Jhony Carhuallanqui Carhuamaca y Jorge Jaime Valdez (editores).

Finalmente, de 8:00 a 8:45 p.m. se presenta el libro Cerebro, corazón y caos de Ernesto Solís Sinche y Marianela Arana Rivera.