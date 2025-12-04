Conectividad multimodal, competitividad empresarial y masificación del gas, serán los temas prioritarios que se tocarán hoy y mañana, en el VIII Congreso Empresarial del Centro del Perú organizado por la Cámara de Comercio de Huancayo, Confiep, Correo y la Universidad Continental.
“Un tema muy importante es el transporte multimodal, se va a hablar de la nueva carretera central de cuatro carriles, ferrovías y el aeropuerto”, señaló la presidenta de la CCH, Fanny Galván.
Ella destacó la presencia de sus pares de la macrorregión, como panelistas. “Tenemos las mismas necesidades de desarrollo. En el tema de conectividad, nos une la necesidad de una carretera fluyente. Tenemos una carretera en la que colapsamos en un embudo. Nosotros (Junín) empezando de La Oroya; lo propio tiene Ayacucho cuando llega a la Panamericana Sur; lo mismo Huánuco, Canta, Huayllay. Realmente una autopista nos daría una apertura más rápida a la macrorregión. Nos une la necesidad de carreteras, competitividad, perspectivas de desarrollo empresarial”, indicó.
Análisis técnico
Fanny Galván indicó que un pedido unánime de las regiones del centro, será una gobernanza sostenible e integral. Además, para asegurar un análisis minucioso y que promueva inversiones, las ponencias serán de naturaleza técnica.
“Está viniendo el gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú , Adrián Armas, para dar una visión técnica. Todo lo que plantearemos se va a aterrizar en cifras. Se han unido siete Colegios de Ingenieros de la macrorregión, que le vamos a hacer frente a las trabas que existan para dar inicio a la nueva carretera central”, señaló.
Agenda
El Congreso Empresarial iniciará a las 8:30 a.m. con la recepción de los participantes. Esta es la agenda:
|JUEVES, 04 DE DICIEMBRE DEL 2025
|08:30 a.m. – 09:00 a.m.
|Registro de participantes
|09:00 a.m.– 09:05 a.m.
|Palabras de Bienvenida al Evento
Ing. Fanny Galván Muñico - Presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo
|09:05 a.m.– 09:15 a.m.
|Presentación del Evento. Visión Junín al 2050
CPC. Jesús Capcha Carbajal - Presidente de CEC 2025
|09:15 a.m.– 09:25 a.m.
|Palabras de Inauguración
Sr. José Jeri Ore– Presidente de la República del Perú
|09:25 a.m.– 09:40 a.m.
|Articulación pública y privada para de desarrollo de Junín
Ing. Zósimo Cárdenas Muje – Gobernador Regional
|I MODULO: La Competitividad Regional en el contexto actual
|09:40 a.m.– 10:00 a.m.
|Situación actual y perspectivas de desarrollo del Perú en el contexto internacional de multipolaridad.
PONENTE: Adrián Armas – Gerente Central de Estudios Económicos - BCRP
|10:00 a.m.– 10:20 a.m.
10:20 a.m.– 10.40 a.m.
|Visión del sector empresarial para el desarrollo nacional
PONENTE: Jorge Zapata Ríos - Presidente CONFIEP
Moderador: Jesús Capcha CCH
PANELISTA: Humberto Terrones Cano – Presidente Cámara de Comercio de Pasco.
PANELISTA: Mariano Quispe Aguilar - Presidente Cámara de Comercio de Huancavelica.
PANELISTA: Marco Montero Pacheco – Jefe Comercial Zona Centro Sazón Lopeza
|10.40 a.m.– 11:00 a.m.
11:00 a.m.– 11.30 a.m.
|Índice de Competitividad de la Macrorregión Centro
PONENTE: Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía IPE
Moderador: Noriza Turín UC
PANELISTA 1: Ana Espejo López, Coordinadora Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza- Junín.
PANELISTA 2: Marco Cajas Ríos – Past Presidente Cámara de Comercio de Huancayo
PANELISTA 3: Jesús Quispe Ramos – Presidente Cámara de Comercio de Ayacucho
|11:30 a.m. – 11:50 a.m.
|PAUSA DE CAFÉ
|II MODULO: Problemas empresariales y propuestas de solución
|11:50 a.m. – 12:15 p.m.
|La innovación como base para el crecimiento de los emprendimientos y su proyección internacional
PONENTE: Fernando Barrios Ipenza – Presidente del Directorio UNIVERSIDAD CONTINENTAL
|12:15 p.m. – 12:35 p.m.
|La importancia de planes de desarrollo para superar Brechas de Saneamiento y Vivienda en la Región Central
PONENTE: Luis Miguel Castilla - Economista y ex ministro de Economía y Finanzas
|12:35 p.m. – 1:00 p.m.
1:05 p.m. – 1:25 p.m.
|Iniciativas de políticas públicas y privadas sobre informalidad y su impacto en la economía nacional
PONENTE: María Cecilia Villegas CEO de CAPITALISMO CONSCIENTE
Moderador: Omar Salinas CORLAD
PANELISTA 1: Miguel Ángel Berrospi Jara Presidente Cámara de Comercio de Huánuco
PANELISTA 2: Eco. Hugo Ricalde Zárate – Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – Junín.
|ALMUERZO LIBRE
|III MODULO: Portafolio de Megaproyectos de activación económica en el corredor económico del Centro.
|3:30 p.m. – 4:00 p.m.
4:00 p.m. – 4:30 p.m.
|Obras por Impuestos para cubrir las brechas de infraestructura macroregional
PONENTE: Elvy Lescano Zuñiga – Coordinadora obras por impuesto Dirección de Inversiones Descentralizadas PROINVERSIÓN
Moderador - Panelista: José Luis García Terrazos – Gerente Cámara de Comercio de Huancayo
|4:30 p.m. – 4:50 p.m.
4:50 p.m. – 5:30 p.m.
|Ejecución eficiente y oportuna del mega proyecto nueva carretera central para potenciar el desarrollo de la Macrorregión Central del país
PONENTES:
1. Thibaud Le Berre: Gerente Adjunto Nueva Carretera Central
2. Álvaro Vidal: Ejecutivo Nueva Carretera Central
3. Claudia Dávila Moscoso : Directora Ejecutiva Provias Nacional
MODERADOR: Ivan Slocovich – Diario Correo
PANELISTA 1: Marc Chassande - Gerente del Proyecto Nueva Carretera Central PMO Francia
PANELISTA 2: Alex Astuhuamán - Comité multisectorial eje logístico multimodal de la Cámara de Comercio de Huancayo
Panelista: Fred Contreras Comité Técnico CCH
|5:30 p.m. – 5:50 PM
|PAUSA DE CAFÉ
|5.50 p.m.- 6:30 pm
|Eje Ferroviario eléctrico longitudinal transcontinental de los andes
ROBERT SALAMEH MUBARACK – Comisión Ferroviara CCH
|“CÓCTEL EMPRESARIAL ofrecido por la Universidad Continental, Escuela de Posgrado y Centro de Idiomas de la Universidad Continental”