Conectividad multimodal, competitividad empresarial y masificación del gas, serán los temas prioritarios que se tocarán hoy y mañana, en el VIII Congreso Empresarial del Centro del Perú organizado por la Cámara de Comercio de Huancayo, Confiep, Correo y la Universidad Continental.

“Un tema muy importante es el transporte multimodal, se va a hablar de la nueva carretera central de cuatro carriles, ferrovías y el aeropuerto”, señaló la presidenta de la CCH, Fanny Galván.

Ella destacó la presencia de sus pares de la macrorregión, como panelistas. “Tenemos las mismas necesidades de desarrollo. En el tema de conectividad, nos une la necesidad de una carretera fluyente. Tenemos una carretera en la que colapsamos en un embudo. Nosotros (Junín) empezando de La Oroya; lo propio tiene Ayacucho cuando llega a la Panamericana Sur; lo mismo Huánuco, Canta, Huayllay. Realmente una autopista nos daría una apertura más rápida a la macrorregión. Nos une la necesidad de carreteras, competitividad, perspectivas de desarrollo empresarial”, indicó.

Análisis técnico

Fanny Galván indicó que un pedido unánime de las regiones del centro, será una gobernanza sostenible e integral. Además, para asegurar un análisis minucioso y que promueva inversiones, las ponencias serán de naturaleza técnica.

“Está viniendo el gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú , Adrián Armas, para dar una visión técnica. Todo lo que plantearemos se va a aterrizar en cifras. Se han unido siete Colegios de Ingenieros de la macrorregión, que le vamos a hacer frente a las trabas que existan para dar inicio a la nueva carretera central”, señaló.

Agenda

El Congreso Empresarial iniciará a las 8:30 a.m. con la recepción de los participantes. Esta es la agenda: