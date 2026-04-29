Hoy se define a los 18 mejores equipos de la Etapa Provincial de la Copa Perú, en Huancayo, los duelos se jugarán en diversos escenarios deportivos.

Los encuentros

En el estadio Municipal de Sicaya, a partir de la 1:15 p.m. se tendrá el duelo entre Sporting Chilca (Chilca) vs Ingenio FC (Ingenio); a las 3:15 pm Deportivo Ing. Mecánica (El Tambo) vs CD Santa Fe (Pilcomayo).

El otro escenario deportivo es el estadio Patarcocha de Pilcomayo donde fue programado para la 1:15 p.m. Lanca Blenkir (Chilca) vs 8 de Setiembre (Quilcas); mientras que a las 3.15 p.m. Sport Águila (Huancán) vs EF River Huancayo (Quilcas).

En el estadio Vista Alegre de San Jerónimo a partir de las 1:15 p.m. Social Sicaya (Sicaya) vs Independiente Sport Terry (Pilcomayo); a las 3:15 p.m., A. Sumar Motors (Sapallanga) vs Llacsa FC (Saño). En el estadio Municipal de Cajas desde las 1:15 p.m. se enfrentan CD Los Amigos de San Roque (Saño) vs CD Alianza Huancayo (Viques); y desde las 3.15 p.m. LACH (San Jerónimo) vs Sport Fútbol Unión Chauca (Hualhuas).

El otro escenario deportivo elegido para esta fecha es el Estadio Nazareno de San Pedro de Saño donde a partir de las 1.15 p.m. chocan Social Mantaro (S.A. Cajas) vs Cerro Porteño (Ingenio); y en el estelar 3:15 p. m.CESA (S.A. Cajas) vs Deportivo Santa Rosa (Huaribamba).

En el estadio Saños Chaupi de El Tambo, en el pacto preliminar 1:15 p.m. se encuentran Juventud 2 de Mayo (San Jerónimo) vs Deportivo Tapo (Huaribamba); y desde las 3:15 p.m. Deporcentro (Huancayo) vs Deportivo Sucre (Huancán).

En el sur de Huancayo, también se tendrá duelos de clasificación, será en el estadio Municipal de Viques donde se tendrá tres partidos . La jornada inicia a las 11:15 a.m. el duelo entre Afar Shalom (Huancayo) vs Centro Unión Chupuro (Chupuro); mientras que a partir de las 1:15 p.m. Porvenir Pallpapampa (Viques) vs Sporting Chupuro (Chupuro). En el encuentro estelar se tiene pactado el partido entre Alianza Colpa (Huayucachi) vs JTR (El Tambo).